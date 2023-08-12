مراسل RT: مقتل حوالي 150 شخصا في اشتباكات قبلية وسط وجنوب دارفور غربي السودان

أفاد مراسل RT في السودان مساء يوم السبت، بأن اشتباكات قبلية في وسط وجنوب دارفور غربي السودان على الحدود مع تشاد، خلفت حوالي 150 قتيلا بالإضافة إلى العديد من الإصابات.

وأضاف المراسل أن الآلاف نزحوا إلى تشاد عقب الاشتباكات القبلية.

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وأفادت وكالة الأناضول بأن الاشتباكات التي اندلعت بين قبيلتي "البني هلبة" (العربية) و"المساليت" (الإفريقية) بولاية غرب دارفور.

وتصاعدت أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور بالتزامن مع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت منتصف أبريل الماضي.

وتشهد ولايات دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، اشتباكات مسلحة خاصة في مدن نيالا، والجنينة، وزالنجي وكاس وأم دافوق وكتم.

ومنذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة الهدنات في إيقافها ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم من المدنيين، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: RT + وكالات