مشاهد تعرض للمرة الأولى.. "حزب الله" يكشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، مشاهد تعرض للمرة الأولى، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، وذلك ضمن تدريبات عناصر الحزب على السلاح المضاد للدروع.

وبحسب ما أورد موقع الإعلام المركزي لحزب الله فإن منظومة "ثار الله"، هي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، تتضمن سلاحا مضادا للدروع مخصصا لرماية صواريخ "كورنيت"، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة.

وقد دخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات "حزب الله" عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان.

بالفيديو | مشاهد تعرض للمرة الأولى عن "منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة" ضمن تدريبات سلاح ضد الدروع في المقاومة الإسلامية#حزب_اللهpic.twitter.com/h46n294rBx — قناة المنار (@TVManar1) August 11, 2023

يأتي ذلك، تزامنا مع ذكرى انتهاء حرب تموز 2006 الإسرائيلية على لبنان، ومن المرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين المقبل في كلمة للمناسبة يتحدث فيها عن آخر التطورات على الساحة اللبنانية.

المصدر: المنار