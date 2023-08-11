إعلام عبري: المغرب تسلم أولى شحنات النظام الدفاعي الإسرائيلي "Barak MX"

قالت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة إن المغرب تسلم أولى شحنات النظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك إم إكس" (Barak MX).

وذكرت قناة "i24 News" الإسرائيلية إن المغرب أصبح واحدا من الدول القليلة التي تمتلك مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة وهي تخطو خطوة أخرى في استراتيجيتها لتحديث ترسانتها الدفاعية.

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وأفادت القناة العبرية بأن المغرب بدأ استلام أول الشحنات من النظام الدفاعي الإسرائيلي "باراك إم إكس" (Barak MX) خلال الصيف الجاري.

وأكد منتدى "Far-Maroc" في تدوينة على "فيسبوك" أن أول شحنات هذا النظام الدفاعي قد بدأ في تسليمها إلى المغرب.

ويأتي تسليم هذه الشحنات في إطار الاتفاقية الموقعة في فبراير من عام 2022 بين المغرب وإسرائيل للحصول على أسلحة بقيمة 500 مليون دولار.

ويسمح النظام بتدبير ثلاثة أنواع من الصواريخ الاعتراضية من عائلة باراك لشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، ويتعلق الأمر بباراك مراد (Barak MRAD)، وهو محرك صاروخي أحادي النبض يعترض الصواريخ حتى مسافات تصل إلى 35 كيلومترا، وباراك لراد (Barak LRAD) وهو محرك صاروخي ثنائي النبض يعترض صواريخ يصل مداها إلى 70 كيلومترا، وباراك أو إر (Barak-ER) وهو محرك صاروخي مزدوج النبض مع بوستر إضافي لمدى يصل إلى 150 كيلومترا.

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وتم تطوير وإنتاج نظام "باراك إم إكس" من قبل شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وهي شركة أسلحة عملاقة يرأسها عمير بيرتس وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق.

وكان المغرب قد حصل على طائرات إسرائيلية بدون طيار من طراز هيرون (Heron) التي تنتجها شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، وطائرات بدون طيار أخرى من بلو بيرد (BlueBird)، بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية إلبيت سيستيمز (Elbit Systems) ونظام مضاد للطائرات بدون طيار من نوع سكاي لوك (Skylock).

وكانت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية نقلا عن مصادرها، قد كشفت خلال شهر فبراير 2023، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عقدت اتفاقية مع المغرب لإمداده بنظام الدفاع الصاروخي "باراك إم إكس" بقيمة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، يتميز نظام الدفاع الصاروخي بالمرونة، ويمكنه الحماية من مجموعة من التهديدات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار.

المصدر: قناة "i24 News" الإسرائيلية