مصدر حكومي عراقي لـRT: مسؤولون في شركة تلغرام بدأوا التعاون معنا بشأن التسريبات وأمن المعلومات
Globallookpress
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كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الجمعة، عن بدء تعاون مسؤوين في شركة تيليغرام مع الحكومة العراقية بشأن التسريبات وأمن المعلومات.
وقال المصدر لـRT إن "مسؤولين في الحكومة العراقية تواصلوا مع مسؤولين في شركة تيليغرام بشأن بيانات المواطنين التي سربت في التطبيق".
وأضاف أن "الطرفين باشرا التعاون بشأن حماية البيانات العراقية" لكنه لم يحدد آلية التعاون.
يذكر أن الحكومة العراقية حظرت قبل أيام تطبيق التيليغرام بسبب ما أسمته "تأثيره على الأمن القومي".
المصدر: RT