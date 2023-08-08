"الشذوذ بدلا عنه".. هيئة الإعلام العراقية توجه وسائل الإعلام بحظر مصطلح المثلية الجنسية

وجهت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام بحظر استخدام مصطلح المثلية الجنسية وتعويضه بعبارة "الشذوذ الجنسي".

وأظهرت وثيقة صادرة عن الهيئة، تحقق منها مراسل RT من عضو الهيئة محمود الربيعي، توجيه الهيئة وفقا لصلاحياتها، وسائل الإعلام وشركات الاتصالات والانترنت بمنع استخدام مصطلحات (النوع الاجتماعي – الجندر – المثلية الجنسية) واستبدالها بمصطلح الشذوذ الجنسي.

واعتبرت الهيئة أن هذه المصلطحات "دخيلة على المجتمع العراقي".

ويشهد العراق منذ أسابيع جدالا واسعا بشأن مصطلح (الجندر)، حيث اعتبرته أطراف سياسية بداية لفرض المثلية الجنسية في المجتمع العراقي.



المصدر: RT