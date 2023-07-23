نصر الله: لن نسمح بالشذوذ الجنسي ولو كانت واشنطن وأوروبا والمجتمع الدولي يقفون وراءه (فيديو)

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن بلاده لن تسمح بالشذوذ الجنسي حتى لو وقف وراءه الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي.

وفي كلمة له، أشار نصر الله إلى أن القوى العظمى اتخذت قرارا بنشر الشذوذ الجنسي في كل العالم، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها، معتبرا أنهم "يوردون البلاء لكل العالم".



وأكد نصر الله أن "أمريكا لديها برنامج وتعمل به وتستعمل كل شيء لإنجاح مشروعها، وهي تقول للعالم إن هذا التصرف، أي الشذوذ الجنسي طبيعي"، لافتا إلى أن "التركيز الكبير في هذه المواضيع المسيئة سيكون على الأطفال والشباب الصغار، وهم سيركزون على الدول التي هي بحاجة لمساعدات مالية، حيث ستكون تلك المساعدات مشروطة بتسويق الشذوذ".

ونوه إلى أن "هذه الأنواع من المعارك هي لعقود من الزمن، وهي تعمل على الأجيال"، مشيرا إلى أن "المجتمعات الغربية كانت في السابق مجتمعات محافظة، وكان الزنا أمرا قبيحا، ومع الوقت ومع البرامج التي وضعت أصبح هذا شيئا طبيعيا ومحميا"، كما أصبح "المجتمع الأوروبي يسير نحو الشيخوخة، وذلك بسبب الزنا والشذوذ وقطع النسل".

وأكمل: "حاولوا أن يصدروا ثقافة الزنا إلى بلادنا، لكنهم لم يستطيعوا خرق ثقافة بلادنا.. أمريكا وأوروبا تضعان إمكانيات كبيرة لتسويق ثقافة الشذوذ، والمسؤولية تقع على الكل في محاربة هذا المنكر العظيم في بلادنا".

واعتبر أمين عام "حزب الله" أن "مواجهة هذا الأمر تعضده عناصر قوية، منها أنه خلاف الطبيعة"، مشددا على أن "ملف اللواط هو الأخطر لأن الدراسات تقول، بأن من يتورط به لا يستطيع أن يتخلى عنه".

وأوضح حسن نصر الله أن "الشريعة الإسلامية أحكامها حاسمة في مواجهة هذا النوع من المنكرات".

وتابع: "لمواجهة هذه الأفعال القبيحة يجب أولا أن لا نطبع مع العبارات المستخدمة، بل يجب أن نبقى نستعمل العبارات الحادة، ويجب مقاطعة كل شيء له علاقة بهذا الشذوذ"، مؤكدا "أن معركة الشذوذ ليست معركة حزب أو طائفة، بل هي معركة كل المجتمع، ويجب مواجهتها بكل الوسائل"، وأن "هذا الموضوع لن نسمح به في لبنان".

كل مُكلّف عليه مسؤولية مواجهة الشذوذ الجنسي



سماحة السيد حسن #نصر_اللهpic.twitter.com/eHPfxUNPHs — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 22, 2023

المصدر: "العهد"