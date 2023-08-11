السعودية.. خطيب وإمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية في بداية صلاة الجمعة (فيديو)

تعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين نشر على الموقع الرسمي، أتم رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس الصلاة.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: "خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة".

وقالت الرئاسة إلى أن السديس الذي تم تعيينه بأمر ملكي رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برتبة وزير، أتم الصلاة بعد ذلك لأن "المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به".

وأفادت في بيانها بأن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.

الرئاسة تطمئن الجميع بأنه بخير وعافية وصحة جيدة.. بسبب عارض صحي لفضيلة الشيخ #ماهر_المعيقلي يتأخر ويقدم معالي الشيخ عبدالرحمن السديس ليتم بالمصلين صلاة الجمعةhttps://t.co/aljfS5CLSWpic.twitter.com/EkCSe7ZWiJ — رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين (@ReasahAlharmain) August 11, 2023

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، غياب صوت المعيقلي في بداية الصلاة قبل أن يسمع صوت السديس الذي حل مكانه.

المصدر: RT