رد مصري على وجود "آثار مصرية في دول الخليج"

كشف عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، عن وجود آثار مصرية ترجع لعهد الفراعنة في العديد من دول الخليج.

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وأوضح أن "اكتشاف بعض الاثار المصرية في شبة الجزيرة العربية ومنطقة الخليج يدل على وجود علاقات تجارية بين مصر ودول الخليج خصوصا وأن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور".

وتابع: يعتقد أن ذلك في منطقة الجزيرة العربية ومتاخم لسواحل بحرية لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية دول عربية مجاورة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها عالم الآثار المصري في مدينة صلالة بسلطنة عمان لأول مرة وذلك على هامش فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث الذي نظمه الاتحاد العربي للاعلام السياحي عضو الاتحادات النوعية العربية المتخصصة الذي ترعاه جامعة الدول العربية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية