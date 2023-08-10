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الرئيس الفلسطيني يحيل 12 محافظا إلى التقاعد

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الرئيس الفلسطيني يحيل 12 محافظا إلى التقاعد
AP
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما بإحالة عدد من محافظي المدن الجنوبية والشمالية إلى التقاعد.

وشمل المرسوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إحالة محافظي شمال غزة، غزة، خان يونس، رفح، جنين، نابلس، قلقيلية، طولكرم، بيت لحم، الخليل، طوباس، وأريحا والأغوار.

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وأضافت الوكالة أن الرئيس عبّاس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل مناصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

المصدر: وفا 

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