 
مباشر
عاجل
رئيس الحكومة الموريتانية يقدم استقالته لرئيس البلاد الجديد

لأول مرة.. السلطة الفلسطينية تمنح تراخيص بناء لمواطنيها في مناطق (ج)

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. السلطة الفلسطينية تمنح تراخيص بناء لمواطنيها في مناطق (ج)
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
قرية صور باهر في ضواحي القدس الشرقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7o0

أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة، السبت، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
مصادر إسرائيلية: خطط لتوسيع الاستيطان والسماح ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين
مصادر إسرائيلية: خطط لتوسيع الاستيطان والسماح ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين

وأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبرها مناطق مستباحة لها.

وقال صالح، إن "الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني".

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن "الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج)، ولكن إجراءات إسرائيل تحول دون تنفيذها"، مؤكدا أن القانون الدولي لا يمنح الحكومة الإسرائيلية أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا "يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني".

وبحسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، فإن "الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا".

المصدر: سما الإخبارية 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا