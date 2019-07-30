مصادر إسرائيلية: خطط لتوسيع الاستيطان والسماح ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين

أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تخطط للموافقة على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين، بالتوازي مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية بمقدار 6 آلاف وحدة.

وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة "فرانس برس" إن الخطة تقضي ببناء 6 آلاف وحدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في ما يسمى بـ "المنطقة ج" التي تشمل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية.

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصادرها، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينيت) وافقت بالإجماع على هذه الخطة، اليوم الثلاثاء.

وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن سلطات إسرائيل لم تسمح بالبناء للفلسطينيين في منطقة "ج" منذ نحو أربع سنوات.

ويأتي ذلك قبل أيام من زيارة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإسرائيل، والذي كان قد كشف عن الشق الاقتصادي من خطة ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، التي ترفضها السلطة الفلسطينية.

المصدر: فرانس برس، هآرتس