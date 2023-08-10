لبنان.. رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب توقيف رياض سلامة

تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، بطلب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

وتقدمت القاضية إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالانابة شربل أبو سمرا ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك".

ويذكر أن سلامة غادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.

ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.

المصدر: "ليبانون ديبايت" + RT