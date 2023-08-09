عنوانه مجهول.. إرجاء جلسة استجواب رياض سلامة

أرجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تخلف عن المثول اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، بعد عدم تحديد مكان إقامته وتبليغه أصولا بموعد الجلسة.

وقد قرر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي سامي صدقي، إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 أغسطس الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.

وقرر القاضي صدقي أيضا إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي سيعقد جلسة غدا الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع".

وكانت قناة "الجديد" كشفت عن معلومات يوم أمس الثلاثاء بأن "محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل إلى مكان إقامة حاكم سلامة وما زال البحث جار عن عنوانه، لتبليغه بموعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية".

المصدر: "النشرة" + "الجديد"