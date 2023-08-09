نتنياهو: مرتفعات الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد

قال بنيامين نتنياهو أثناء قضائه إجازة في مرتفعات الجولان إن المنطقة السورية التي احتلها إسرائيل في عام 1967 ستبقى تحت "سيادتها" إلى الأبد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وزوجته سارة، زارا منطقة ترفيهية في جبل الشيخ بالقرب من الحدود مع سوريا، حيث ذكر أنهما تحدثا خلال الزيارة مع جنود من كتيبة ناحال المنتشرة فيها.

وقال نتنياهو: "هذا يجعل مشاعر عديدة تختلج بصدري، لا سيما الحنين للماضي، عندما كنت جنديا وقائدا وشاركت هنا في عمليات مختلفة. غالبا في الثلوج.. من الجيد أن أكون هنا في جو مشمس، أشاهد التنمية التي تشهدها مرتفعات الجولان، التي نعمل عليها جميعا، وأن أرى جنودنا وأن أقف على الأرض التي ستبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".

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ومرتفعات الجولات هي أراض سورية منذ عام 1944، حيث احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967.

وفي عام 1981، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار يعلن "فرض السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان من جانب واحد، لكن على إثر ذلك، في 17 ديسمبر 1981، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 497، واعتبر أن قرار الضم باطل.

وفي عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بيانا اعترف فيه بـ"السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان، حيث جاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، فيما لم يتوقف الأمر حينها على معارضة سوريا ودول أخرى في العالم العربي والإسلامي، بل عارضت الأمر روسيا أيضا، فضلا عن قوى أوروبية رئيسية وحلفاء للولايات المتحدة، من بينها ألمانيا وفرنسا.

المصدر: تاس