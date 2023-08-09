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سوريا.. مقتل صحفي وعسكريين بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في ريف درعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل صحفي وعسكريين بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في ريف درعا
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أفادت "سانا" بمقتل مراسل قناة "سما" وعنصرين في الجيش وإنقاذ مصور "الإخبارية" بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية لتهريب المخدرات.

وتمكنت الجهات المختصة وأهالي منطقة الشياح بريف درعا، من إنقاذ أحمد المسالمة، مصور أخبار السورية، جراء الاعتداء الإرهابي، الذي أُعلن عن وفاته في وقت سابق.

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وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أفادت في وقت سابق بمقتل مراسل قناة سما فراس الأحمد، ومصور أخبار السورية أحمد المسالمة، وعنصرين من الجيش السوري.

المصدر: سانا

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