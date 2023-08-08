مصر.. انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس (صور)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ"، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، حيث جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

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وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في العملية من الإدارات المختلفة، التي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة، وخلال وقت قياسي دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك رغم التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ، حيث شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترا، ما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.

وأوضح الفريق ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة، كما أكد أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، حيث شهدت القناة على مدار يومين اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.

المصدر: RT