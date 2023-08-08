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الأصدقاء والأعداء يستذكرون صدام حسين في ذكرى وقف إحدى أطول حروب القرن العشرين (فيديو)

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الأصدقاء والأعداء يستذكرون صدام حسين في ذكرى وقف إحدى أطول حروب القرن العشرين (فيديو)
صدام حسين
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استذكر الأصدقاء والأعداء الرئيس الراحل صدام حسين في الذكرى 35 لوقف "حرب الخليج الأولى" بين العراق وإيران.

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رغد صدام حسين تعرض شهادة نسبها

وفي منشور لها اليوم الثلاثاء عبر منصة "X"، أشادت رغد صدام حسين بـ"نظرة والدها التي سبق بها كثيرين"، وقالت: "يوم النصر العظيم 8/8/1988 تاريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس الشهيد صدام حسين نظرة سبقت الكثيرين".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "خصوصا وأن هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون إن خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في العراق وباقي الدول العربية".

وختمت: " بارك الله سواعدكم يا أبطال القادسية، ورحم الله شهداء العراق الأبطال".

بدوره، نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر صفحته على منصة "X" فيديو لصدام حسين أرفقه بتعليق: "ليس حبا به (هذا دكتاتور) لكن للأمانة هو كان أخر حاكم عربي يقدح من رأسه وكل الذي أتى بعده يقدمون فروض الطاعة والولاء عن يدٍ وهم صاغرون لولي أمرهم المطاع في البيت الأبيض المبجل".

وأطلقت الحكومة العراقية آنذاك على حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، اسم "قادسية صدام" بينما عُرفت في إيران باسم "الدفاع المقدس".

وهي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، وانتهت بلا انتصار لطرفي الصراع، حيث قبلا وقف إطلاق النار، لكنها خلّفت نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

ودامت الحرب ثماني سنوات، لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين، وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.

المصدر: RT

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