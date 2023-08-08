الأصدقاء والأعداء يستذكرون صدام حسين في ذكرى وقف إحدى أطول حروب القرن العشرين (فيديو)
استذكر الأصدقاء والأعداء الرئيس الراحل صدام حسين في الذكرى 35 لوقف "حرب الخليج الأولى" بين العراق وإيران.
وفي منشور لها اليوم الثلاثاء عبر منصة "X"، أشادت رغد صدام حسين بـ"نظرة والدها التي سبق بها كثيرين"، وقالت: "يوم النصر العظيم 8/8/1988 تاريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس الشهيد صدام حسين نظرة سبقت الكثيرين".
وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "خصوصا وأن هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون إن خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في العراق وباقي الدول العربية".
وختمت: " بارك الله سواعدكم يا أبطال القادسية، ورحم الله شهداء العراق الأبطال".
يوم النصر العظيم ٨/٨/ ١٩٨٨ تأريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس الشهيد #صدام_حسين نظرة سبقت الكثيرين، خصوصا وان هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون ان خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في #العراق…— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 8, 2023
بدوره، نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر صفحته على منصة "X" فيديو لصدام حسين أرفقه بتعليق: "ليس حبا به (هذا دكتاتور) لكن للأمانة هو كان أخر حاكم عربي يقدح من رأسه وكل الذي أتى بعده يقدمون فروض الطاعة والولاء عن يدٍ وهم صاغرون لولي أمرهم المطاع في البيت الأبيض المبجل".
ليس حبا به (هذا دكتاتور) لكن للأمانة هو كان أخر حاكم عربي يقدح من رأسه وكل الذي أتى بعده يقدمون فروض الطاعة والولاء عن يدٍ وهم صاغرون لولي أمرهم المطاع في البيت الأبيض المبجل pic.twitter.com/18MNpZuX4i— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 7, 2023
وأطلقت الحكومة العراقية آنذاك على حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، اسم "قادسية صدام" بينما عُرفت في إيران باسم "الدفاع المقدس".
وهي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، وانتهت بلا انتصار لطرفي الصراع، حيث قبلا وقف إطلاق النار، لكنها خلّفت نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.
ودامت الحرب ثماني سنوات، لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين، وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.
08.08.1988#Peace Day for #Iraq & #Iran people— Emir Haiyawi Birland Ruler حاكم بيرلاند (@EHaiyawi) August 8, 2023
يوم السلام لشعبي #العراق و #إيران
ووقف الحرب اللي استمرت ثمان سنوات#صدام_حسين#خمينيpic.twitter.com/hz8Nps1CIx
الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم !— ذكريات جنوبي (@thkreatjanubi) August 8, 2023
اجريت حوارا مع قيادات باكستانية اكدت لي بان امريكا طلبت منهم خوض حرب ضد ايران فرفضت باكستان فتم تحويل الطلب الى صدام حسين فوافق ! https://t.co/aFVokkeRbQpic.twitter.com/zJIrcmlBfH
#كي_لاننسى يوم النصر على الفرس المجوس في حرب القادسيه الثانيه بقياده شهيد الامه صدام حسين رحمة الله تعالى عليه pic.twitter.com/bE135oJExh— الدليمي 🕊🇮🇶 (@Airaq1977) August 8, 2023
حسن نصر الله : حينما كان صدام حسین يقصف المدن الإيرانية، كانت صواريخه تصل إلى طهران 🔥— فيصـل الكنـانـي ☪ (@kom_1997) August 8, 2023
رحم الله سلطان العروبة ومخضع الفرس، صدام حسین المجيد❤️#صدام_حسين#يوم_النصر_العظيمpic.twitter.com/7Al9Ao1HHK
في هذا اليوم ارتدى— 🕊Dr. Dijlah🕊 (@Dddddddwerrr) August 8, 2023
الرئيس صدام حسين
العقال والعبايه وذهب الى ساحة الاحتفالات الكبرى يحتفل بالنصر
وهي رساله بأن النصر العظم هو نصر عربي وكان العراق بوابة العرب وحصنها
ولم يتوقع ان العرب كانوا يحكون لنا ابشع المؤامرات بحروب اقتصاديه وحصار ودخول قوات التحالف من اراضيهم للحتلال pic.twitter.com/A4hUsded5u
المصدر: RT