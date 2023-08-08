الأصدقاء والأعداء يستذكرون صدام حسين في ذكرى وقف إحدى أطول حروب القرن العشرين (فيديو)

استذكر الأصدقاء والأعداء الرئيس الراحل صدام حسين في الذكرى 35 لوقف "حرب الخليج الأولى" بين العراق وإيران.

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وفي منشور لها اليوم الثلاثاء عبر منصة "X"، أشادت رغد صدام حسين بـ"نظرة والدها التي سبق بها كثيرين"، وقالت: "يوم النصر العظيم 8/8/1988 تاريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس الشهيد صدام حسين نظرة سبقت الكثيرين".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "خصوصا وأن هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون إن خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في العراق وباقي الدول العربية".

وختمت: " بارك الله سواعدكم يا أبطال القادسية، ورحم الله شهداء العراق الأبطال".

يوم النصر العظيم ٨/٨/ ١٩٨٨ تأريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس الشهيد #صدام_حسين نظرة سبقت الكثيرين، خصوصا وان هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون ان خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في #العراق… — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 8, 2023

بدوره، نشر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر صفحته على منصة "X" فيديو لصدام حسين أرفقه بتعليق: "ليس حبا به (هذا دكتاتور) لكن للأمانة هو كان أخر حاكم عربي يقدح من رأسه وكل الذي أتى بعده يقدمون فروض الطاعة والولاء عن يدٍ وهم صاغرون لولي أمرهم المطاع في البيت الأبيض المبجل".

ليس حبا به (هذا دكتاتور) لكن للأمانة هو كان أخر حاكم عربي يقدح من رأسه وكل الذي أتى بعده يقدمون فروض الطاعة والولاء عن يدٍ وهم صاغرون لولي أمرهم المطاع في البيت الأبيض المبجل pic.twitter.com/18MNpZuX4i — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 7, 2023

وأطلقت الحكومة العراقية آنذاك على حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، اسم "قادسية صدام" بينما عُرفت في إيران باسم "الدفاع المقدس".

وهي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، وانتهت بلا انتصار لطرفي الصراع، حيث قبلا وقف إطلاق النار، لكنها خلّفت نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

ودامت الحرب ثماني سنوات، لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين، وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.

الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم !



اجريت حوارا مع قيادات باكستانية اكدت لي بان امريكا طلبت منهم خوض حرب ضد ايران فرفضت باكستان فتم تحويل الطلب الى صدام حسين فوافق ! https://t.co/aFVokkeRbQpic.twitter.com/zJIrcmlBfH — ذكريات جنوبي (@thkreatjanubi) August 8, 2023

#كي_لاننسى يوم النصر على الفرس المجوس في حرب القادسيه الثانيه بقياده شهيد الامه صدام حسين رحمة الله تعالى عليه pic.twitter.com/bE135oJExh — الدليمي 🕊🇮🇶 (@Airaq1977) August 8, 2023

حسن نصر الله : حينما كان صدام حسین يقصف المدن الإيرانية، كانت صواريخه تصل إلى طهران 🔥

رحم الله سلطان العروبة ومخضع الفرس، صدام حسین المجيد❤️#صدام_حسين#يوم_النصر_العظيمpic.twitter.com/7Al9Ao1HHK — فيصـل الكنـانـي ☪ (@kom_1997) August 8, 2023

في هذا اليوم ارتدى

الرئيس صدام حسين

العقال والعبايه وذهب الى ساحة الاحتفالات الكبرى يحتفل بالنصر

وهي رساله بأن النصر العظم هو نصر عربي وكان العراق بوابة العرب وحصنها

ولم يتوقع ان العرب كانوا يحكون لنا ابشع المؤامرات بحروب اقتصاديه وحصار ودخول قوات التحالف من اراضيهم للحتلال pic.twitter.com/A4hUsded5u — 🕊Dr. Dijlah🕊 (@Dddddddwerrr) August 8, 2023

المصدر: RT