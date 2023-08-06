حادث سير مروّع يودي بحياة 24 شخصا في المغرب (صور)
أودى حادث سير بحياة 24 شخصا في إقليم أزيلال وسط المغرب اليوم الأحد.
وأوضحت سلطات الإقليم أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على إحدى المنعرجات.
أودت حادثة سير بحياة 24 شخصا، قضوا بعد انقلاب سيارة "ترونزبت" بدوار إخشان أمزارو جماعة إواريضن التابعة لدمنات، بإقليم أزيلال، كانت في طريقها إلى السوق.— 2M.ma (@2MInteractive) August 6, 2023
وحسب معطيات أولية حصل عليها https://t.co/v3ZaS1Hrz5، فإن حافلة النقل المزدوج كانت قادمة من دوار أيت عنناس في اتجاه دمنات، قبل… pic.twitter.com/yVTbTOHluD
اقليم ازيلال هدا الصباح 😱😥😥— Mourad Mezouad (@MezouadMourad) August 6, 2023
وفاة 24 شخصا في حادثة سير مرعبة على مستوى مدينة دمنات كانوا على مثن سيارة للنقل المزدوج .
انا لله وانا اليه راجعون#المغرب_أولا#المغربpic.twitter.com/SkomgUfj8n
تفاصيل حادثة سير مميتة بإقليم #أزيلالpic.twitter.com/KVRq51e3a8— MEDI1TV (@Medi1TV) August 6, 2023
المصدر: RT