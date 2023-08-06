حادث سير مروّع يودي بحياة 24 شخصا في المغرب (صور)

أودت حادثة سير بحياة 24 شخصا، قضوا بعد انقلاب سيارة "ترونزبت" بدوار إخشان أمزارو جماعة إواريضن التابعة لدمنات، بإقليم أزيلال، كانت في طريقها إلى السوق.

وحسب معطيات أولية حصل عليها https://t.co/v3ZaS1Hrz5، فإن حافلة النقل المزدوج كانت قادمة من دوار أيت عنناس في اتجاه دمنات، قبل… pic.twitter.com/yVTbTOHluD