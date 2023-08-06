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القناة 13 العبرية: قوة خاصة تغتال فلسطينيين اثنين على الأقل في عرابة قرب جنين

حادث سير مروّع يودي بحياة 24 شخصا في المغرب (صور)

أخبار العالم العربي

حادث سير مروّع يودي بحياة 24 شخصا في المغرب (صور)
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أودى حادث سير بحياة 24 شخصا في إقليم أزيلال وسط المغرب اليوم الأحد.

وأوضحت سلطات الإقليم أن حافلة تقل ركابا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعي في مدينة دمنات انقلبت على إحدى المنعرجات.

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المصدر: RT

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