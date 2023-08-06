الإمارات تدعو مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان حفاظا على سلامتهم

دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان حفاظا على سلامتهم، إثر أحداث مخيم عين الحلوة.

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وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أهمية التقيد بقرار منع السفر، وتواصل المواطنين في الحالات الطارئة عبر رقم الطوارئ الهاتفي المخصص لذلك.

وتوالت تحذيرات السفارات العربية في لبنان لمواطنيها للحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.

فبعد السعودية والكويت والبحرين، دعت سفارتا عمان وقطر في وقت سابق من اليوم، المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن جهات الاختصاص.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

المصدر: RT