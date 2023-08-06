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السفارات العربية تحذر رعاياها في لبنان

أخبار العالم العربي

السفارات العربية تحذر رعاياها في لبنان
بيروت
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توالت تحذيرات السفارات العربية في لبنان لمواطنيها للحيطة والابتعاد عن المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة.

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فبعد السعودية والكويت والبحرين، دعت اليوم الأحد سفارتا عمان وقطر المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن جهات الاختصاص.

وناشدت السفارة القطرية في بيروت المواطنين الموجودين حاليا في لبنان التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التاية: 009611835111 - 00961835444، فيما خصصت السفارة العمانية الأرقام التالية: 76010037 و01856555.

وفي وقت سابق، شهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد كبير من سكان المخيم.

المصدر: RT

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