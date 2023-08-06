مصر.. حزب "الوفد" يتمسك بالقائمة المغلقة التي تؤدي إلى الاستحقاقات الدستورية

أكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المصري، أيمن محسب، تمسك حزبه بالقائمة المغلقة المطلقة، التي تؤدي إلى الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح أيمن محسب، خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، أن "فكرة وجود أماكن غير ممثلة في مجلس النواب ودوائر غير ممثلة.. هذا ما كنا نطرحه في الحوار الوطني، وهذا ما جعلنا نطرح زيادة عدد النواب بما يتناسب مع الزيادة السكانية، والمواطن يحتاج منا أكثر من ذلك".

وأضاف محسب: "في القائمة المغلقة، الأحزاب ستقدم أفضل من يمثلها، وفي القائمة النسبية أيضا. وفي نهاية المطاف، سينتهي الأمر بها لأن تكون قائمة مغلقة، والأحزاب في النهاية ستتوافق على مرشحين بعينهم، وهذا نفس الأمر في القائمة المغلقة".

وأردف: "نحن في حزب الوفد متمسكون بالقائمة المغلقة المطلقة التي تؤدي إلى الاستحقاقات الدستورية.

المصدر: "صدى البلد"