هيئة قناة السويس: تحديد موقع القاطرة الغارقة وانتظام الملاحة من الجنوب خلال ساعات مقبلة (صور)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، تمكن فرق الإنقاذ من تحديد موقع القاطرة الغارقة "فهد"، مشيرا إلى أن عملية استخراجها وإخلاء المجرى الملاحي ستبدأ خلال الساعات المقبلة.

وقال الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، خلال متابعته لجهود الإنقاذ من موقع الحادث، على متن القاطرة "نبيل الهلالي"، إنه من المقرر البدء الفوري في تسهيل حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب، انطلاقا من تفريعة الكيلومتر 61 ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية، التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة إلى حين انتشالها.

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وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال، حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.

كما لفت الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة، حيث نقلوا إلى المستشفى، مبينا أن حالتهم جميعا مستقرة، فيما يجري البحث عن أحد أفراد الطاقم، وهو في عداد المفقودين.

RT

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن رئيس هيئة قناة السويس عن الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم