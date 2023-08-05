مصر.. غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة.

وأفاد الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة "فهد" التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق الأخيرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة "فهد" التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث شروخ في جسم القاطرة وتسرب المياه إليها، ثم غرقها.

وبينت الهيئة أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا وعرضها 36 مترا بغاطس بطول 27 قدم، وحمولة كلية بـ52 ألف طن، حيث تنتظر السفينة حاليا في بورسعيد إلى حين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم على الفور الدفع بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع برافعة الإنقاذ لإجراء أعمال انتشال القاطرة، كما يتم إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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المصدر: RT