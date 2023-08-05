مصر.. وفاة عامل بالقاطرة الغارقة "فهد" ونجاة 6 أفراد من طاقمها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع اليوم السبت، عن وفاة عامل بالقاطرة "فهد" ونجاة 6 أفراد من طاقمها، بعدما غرقت بالقناة إثر اصطدامها بناقلة.

وأكد الفريق ربيع وفاة أحد العاملين في القاطرة "فهد" ونجاة 6 أشخاص من طاقمها، حيث استخرج جثمان المتوفى، مضيفا: "لا نستطيع أن نحكم على أسباب غرق القاطرة "فهد" في المجرى الملاحي وما زالت التحقيقات جارية".

وأردف: "لم تبدأ عملية انتشال القاطرة وتم تحديد مكانها.. التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة، مشيرا إلى أن حادث اصطدام الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة "فهد" التابعة للهيئة وقع بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق الأخيرة.

المصدر: RT