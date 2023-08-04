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الصحة الفلسطينية: مقتل الشاب قصي معطان برصاص مستوطنين بقرية برقة في رام الله (صور)

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الصحة الفلسطينية: مقتل الشاب قصي معطان برصاص مستوطنين بقرية برقة في رام الله (صور)
Globallookpress
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أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشاب قصي جمال معطان برصاص مستوطنين إسرائيليين، مساء الجمعة، وذلك خلال هجوم شنّه المستوطنون على قرية برقة شرق رام الله بحماية من قوات الاحتلال.

وأشارت الصحة إلى أن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) قتل متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هاجموا القرية.

الصحة الفلسطينية: مقتل الشاب قصي معطان برصاص مستوطنين بقرية برقة في رام الله (صور)
RT
مقتل الشاب الفلسطيني قصي معطان برصاص إسرائيلي في قرية برقة برام الله

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها الشاب معطان بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

الصحة الفلسطينية: مقتل الشاب قصي معطان برصاص مستوطنين بقرية برقة في رام الله (صور)
RT
هجوم للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا سيارتين خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا.

وبيّنت المصادر ذاتها أيضا، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي، في مؤشر على نيتهم بالاستيلاء على أراضي في القرية، لإقامة "مستوطنة رعوية".

المصدر: وفا

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