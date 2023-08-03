مصر ترد على غلق الأهرامات

ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على شائعة خطيرة تتحدث عن غلق الأهرامات المصرية أمام جميع الزوار.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "إيماء إلى ما تم نشره ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإغلاق الجزئي لمنطقة أهرامات الجيزة لمدة شهرين لتطويرها، أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، وأنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المنطقة الأثرية مفتوحة للزيارة أمام جميع زائريها من المصريين والسائحين، وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية".

وأشار إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وضمن جهود متواصلة لتشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، ما يأتى ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مؤكدًا على أن ذلك يسير بالتزامن مع ما تشهده المنطقة الأثرية من إقبال كثيف من السائحين من مختلف دول العالم.

وناشدت وزارة السياحية والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حيث اعتبرت أن الأخبار الكاذبة تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

المصدر: RT