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لواء مصري متقاعد يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت وأسوأ أيام حسني مبارك (فيديو)

أخبار العالم العربي

لواء مصري متقاعد يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت وأسوأ أيام حسني مبارك (فيديو)
AFP
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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كشف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، كواليس مهمة حول ذكرى غزو العراق للكويت الذي يوافق تاريخ 3 أغسطس.

وأضاف اللواء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن السبب الرئيسي وراء غزو الرئيس العراقي، صدام حسين، للكويت، يعود إلى أنه كان يعتبرها واحدة من محافظات العراق، حيث وضع لها الرقم 19.

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وأفاد سمير فرج بأن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، كان له دور مهم في هذه الفترة، التي وصفها بأنها أسوأ فترات حياته.

وأضاف: "الرئيس مبارك وصل العراق، وجلس مع الرئيس صدام حسين، ونفى الأخير فكرة غزوه الكويت".

وتابع قائلا: "لكن الرئيس مبارك، لم يؤمن بما قاله صدام، وأبلغ الكويت والسعودية وبعض القادة العرب بذلك، حتى حدث غزو صدام يوم الثالث من أغسطس".

وصرح بأن مصر دفعت بـ40 ألف مقاتل في تحالف عسكري مكون من 34 دولة من وحدات الصاعقة والمدرعات والمشاة وغيرها من القوات المسلحة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب المصري.

وأوضح أن الرئيس الراحل، حسني مبارك، كان أول من أكد على دعم الكويت بشأن استقرار الأمن القومي العربي.

المصدر: موقع "مصر تايمز"

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