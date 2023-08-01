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"الفزعة".. قافلة صهاريج تحمل مياها نظيفة إلى الحسكة من عشائر منطقة دير الزور

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RT
"الفزعة".. قافلة صهاريج تحمل مياه نظيفة تصل مدينة الحسكة مقدمة من عشائر منطقة دير الزور
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قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الثلاثاء، إن قافلة صهاريج تحمل مياها نظيفة وصلت إلى مدينة الحسكة مقدمة من عشائر منطقة دير الزور.

وأضاف المراسل أن القافلة تضم 200 صهريج و2000 قالب جليد، بالإضافة لكمية من طرود المياه المعبأة.

وذكر أن الحسكة تعاني منذ أكثر من شهر من انقطاع تام للمياه نتيجة خلافات سياسية بين "قسد" وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تسيطر على مصادر المياه في رأس العين.

ونشرت صفحات محلية مقاطع فيديو وصورا ضمن حملة "فزعة عشائر دير الزور".

المصدر: RT

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