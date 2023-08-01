"الفزعة".. قافلة صهاريج تحمل مياها نظيفة إلى الحسكة من عشائر منطقة دير الزور

قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الثلاثاء، إن قافلة صهاريج تحمل مياها نظيفة وصلت إلى مدينة الحسكة مقدمة من عشائر منطقة دير الزور.

وأضاف المراسل أن القافلة تضم 200 صهريج و2000 قالب جليد، بالإضافة لكمية من طرود المياه المعبأة.

وذكر أن الحسكة تعاني منذ أكثر من شهر من انقطاع تام للمياه نتيجة خلافات سياسية بين "قسد" وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تسيطر على مصادر المياه في رأس العين.

ونشرت صفحات محلية مقاطع فيديو وصورا ضمن حملة "فزعة عشائر دير الزور".

وصلت قافلة صهاريج تحمل مياه شرب إلى مدينة #الحسكة مقدمة من عشائر منطقة دير الزور، على غرار الحملة التي وصلت للشمال السوري في الزلزال

- 200 صهريج

- 2000 قالب جليد

- تمويل حفر أكثر من 20 بئراً



مليون شخص في الحسكة مهدد بالعطش بعد توقف محطة علوك عن العمل pic.twitter.com/CUzcU3EZ9Y — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) August 1, 2023

⭕️ وصول قافلة "فزعة" عشائر #دير_الزور إلى مدينة #الحسكة

🔶️القافلة تتضمن 100 صهريج سعة 100 برميل

🔶️ 10000 قالب ثلج ، الصهاريج ستبقى تحت الخدمة وتنقل الماء إلى أحياء الحسكة على مدار 15 يوم

🔶️ سيعمل القائمين على الحملة على حفر 25 بئر ماء في أحياء مختلفة بمدينة الحسكة

يذكر… pic.twitter.com/S8um6Vr1Cy — Ivan Hassib (@Ivan_Hassib) August 1, 2023

المصدر: RT