مقتل شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الثلاثاء، إن فلسطينيا قتل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن أنباء وردت عن عملية طعن قرب مستوطنة أشتموع بالخليل، دون وقوع إصابات بين المستوطنين الاسرائيليين.

وأضاف أنه تم تحييد المنفذ، مشيرا إلى أنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

وجاء ذلك بعد ساعات على مقتل الشاب مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرق القدس، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة معالي أدوميم، وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين.

وقالت مصادر طبية اسرائيلية إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة جراء عملية إطلاق النار في معالي أدوميم.

وذكرت مراسلة RT أن بلدية معاليه ادوميم قررت منع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنة حتى إشعار آخر عقب عملية إطلاق النار في المستوطنة.

وأشارت إلى أن الضابط الذي قام بتحييد المنفذ وهو من قوات حرس الحدود.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية