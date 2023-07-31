لواء مصري سابق بأمن الدولة يحذر من أمر خطير قد يحدث أثناء انقطاع التيار الكهربائي

حذر وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق في مصر اللواء خيرت شكري، من أمر خطير قد يحدث أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وتحديد الحكومة مواعيد الانقطاع.

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وقال اللواء خيرت شكري: "وضعت الحكومة مواعيد انقطاع الكهرباء في جدول محدد فيه المناطق، وموزع على مستوى محافظات الجمهورية، ولكنني أرى هذا الموضوع من زاوية أخرى".

وتابع: "احنا بالجدول ده بنخدم الحرامية والتشكيلات العصابية وبنحدد لهم مناطق السرقة بمعرفة مواعيد انقطاع الكهرباء في المنطقة، وعدم جدوى الكاميرات الموجودة بالشوارع كونها تعمل بالكهرباء".

وأشار: "ياريت المواطنين تخلي بالها من شققها فترة انقطاع التيار الكهربائي، وغلق باب المنزل فترة الانقطاع واستخدام المفتاح عند الدخول والخروج وهذا أضعف الإيمان".

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،أن "استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظا على الطاقة تنفيذا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وفقا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة".

المصدر: RT