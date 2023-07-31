تجمع الصيادلة المهنيين في السودان يدق ناقوس الخطر

دق تجمع الصيادلة المهنيين في السودان، اليوم الاثنين، ناقوس الخطر لجهة نقص أدوية الطوارئ في كل الولايات السودانية إلى جانب عدم استقرار الإمداد الدوائي.

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ولفت تجمع الصيادلة إلى استحالة تواصل الإنتاج الدوائي والعمل بعد نهب وإتلاف 50% من المصانع وشركات الدواء في البلاد، معلنة عن شح وغلاء الأدوية بما فيها المنقذة للحياة ومرضى السرطان والسكري بالإضافة إلى مستلزمات غسيل الكلى بجميع أقاليم السودان.

وأكد التجمع خروج عدد كبير من الصيدليات في الخرطوم العاصمة عن الخدمة، مشيرا إلى نقص حاد في أدوية الطوارئ في الولايات السودانية بجانب عدم استقرار الإمداد الدوائي.

ودعا تجمع الصيادلة المهنيين في السودان الشعب السوداني إلى تجميع الأدوية الفائضة في المنازل وتسليمها لأقرب صيدلية للمساهمة في تخفيف الأزمة الحالية.

ودان التجمع صمت وغياب الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن إصدار التقارير وتنوير المواطنيين حول الوضع الدوائي، كما دان القرارات الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم والمتعلقة بالسماح باستيراد الأدوية المصنعة في سوريا بسبب عدم أمان منتجاتها والتي سبق وأن تم توقيفها.

المصدر: RT