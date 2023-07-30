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عباس يلتقى رئيس المخابرات المصرية قبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

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عباس يلتقى رئيس المخابرات المصرية قبيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
AP
محمود عباس الرئيس الفلسطيني
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التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في منطقة العلمين غرب مصر، حيث انطلقت اليوم الأحد اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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وأكد رئيس المخابرات المصرية موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، متمنيا النجاح لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وخلال اللقاء، استعرض محمود عباس التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعب فلسطين وأرضه ومقدساته، مؤكدا ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية مشروعنا الوطني.

وانطلقت الاجتماعات للأمناء العامين للفصائل، اليوم الأحد، برعاية الرئيس عباس، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عدم الحضور.

وكان مراسلنا، أكد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيلتقي عباس غدا الاثنين في العلمين.

المصدر: RT

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