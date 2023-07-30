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بن فرحان والبرهان يبحثان هاتفيا جهود عودة الاستقرار في السودان

أخبار العالم العربي

بن فرحان والبرهان يبحثان هاتفيا جهود عودة الاستقرار في السودان
Gettyimages.ru
السعودية والسودان
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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا يوم السبت، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

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وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأكد وزير الخارجية السعودي على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد الأمير فيصل بن فرحان دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

واندلعت المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الفائت، وقد فشلت الهدن المتكررة، التي رعتها السعودية والولايات المتحدة، بإيقاف آلة الحرب بين الجانبين.

المصدر: وكالات

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