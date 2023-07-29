"داعش" يتبنى هجوم السيدة زينب في دمشق

نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لتنظيم "داعش"، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.

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ولفتت القناة الأمريكية إلى أنها "لم تتمكن من التحقق من صحة ادعاء "داعش"، إذ لم يقدم التنظيم أي دليل يدعم إعلانه".

وكانت وزارة الداخلية السورية أفادت الخميس بأن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 23 آخرين كحصيلة أولية جراء التفجير الإرهابي الذي طال شارع كوع السودان في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي.

وفيما أفادت الداخلية السورية بأنه تم نقل جثامين الضحايا وكذلك المصابين إلى مشافي دمشق وريفها، أشارت إلى أن التحقيقات بالتفجير لا تزال مستمرة.

المصدر: سي إن إن