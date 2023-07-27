مراسلنا: غارات جوية متتالية وقصف مدفعي مكثف شمال العاصمة السودانية

شنت الطائرات الحربية المقاتلة التابعة للجيش السوداني ضربات جوية متتالية لبعض مواقع تمركزات قوات الدعم السريع شمال مدينة الخرطوم بحري.

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وأفاد مراسلنا بأن العلميات العسكرية شملت توسعا بالتركيز على المناطق المحاذية لقاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي أم درمان واستخدم الجيش سلاح المدفعية الثقيلة من قاعدة كرري العسكرية لمهاجمة مواقع انتشار الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري وبعض الأحياء الواقعة جنوبي محلية كرري.

وتعيش بعض مناطق وأحياء الخرطوم وجنوب أم درمان على وقع هدوء حذر في عدد من جبهات ومحاور القتال بين الطرفين.

إلى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع قبل قليل عن قيامها بعملية نوعية خاطفة استهدفت قاعدة وادي سيدنا العسكرية الأكثر تحصينا من الناحية الشرقية وذكر في بيان لها بأنها دمرت عدد 3 طائرات حربية تتبع للجيش إلى جانب مقتل وإصابة العشرات في صفوف الجيش.

وقللت مصادر عسكرية تابعة للجيش من حجم الخسائر التي تمت الإشارة إليها في بيان قوات الدعم السريع مبينا بأنها تأتي في ظل المحاولات المستمرة للدعم من أجل استهداف القاعدة العسكرية.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم