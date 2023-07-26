البنك المركزي العراقي يوضح حقيقة سحبه رؤوس أموال المصارف الخاصة

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

وأكد البنك المركزي أن الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار بسحب رؤوس أموال المصارف الخاصة، وإيداعها في حساباته "غير صحيحة".

وجدد البنك دعوته إلى وسائل الإعلام المختلفة لتوخي الحذر والتواصل مع البنك المركزي للحصول على المعلومات الدقيقة، بدلا من الاعتماد على مصادر غير رسمية في بث الشائعات والتأثير على عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي.

وأكد البنك المركزي أنه يعمل جاهدا على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، عبر تقديم الدعم له وتعزيز التنمية الاقتصادية.

المصدر: RT