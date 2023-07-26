الجزائر تدين "محاولة الانقلاب" في النيجر

دانت الجزائر بشدة "محاولة الانقلاب الجارية" في النيجر بحسب بيان لوزارة الخارجية، مؤكدة على رفضها القاطع "للتغييرات غير الدستورية للحكومات".

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الأربعاء: "تتابع الجزائر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر وتدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في هذا البلد الشقيق".

وأضاف: "وتؤكد الجزائر من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات".

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وتابع البيان أن "الجزائر تدعو لوضع حد فوري للاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري، وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون"، مشددا على ضرورة أن "يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الجار الذي يواجه تحديات غير مسبوقة".

المصدر: الخبر