 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بزورقين مسيرين على سفينة روسية بالجزء الجنوبي الغربي من البحرالأسود

موسكو: الاتهامات بممارستنا سياسة معادية لفرنسا في إفريقيا "مضحكة"

أخبار العالم

موسكو: الاتهامات بممارستنا سياسة معادية لفرنسا في إفريقيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqw4

قال أوليغ أوزيروف سفير الخارجية الروسية إن اتهام روسيا بمعاداة فرنسا في إفريقيا عار عن الصحة، وأن ضعف باريس هناك ناجم عن سياستها الاستعمارية، وفقدانها نفوذها السياسي والاقتصادي.

وأضاف: الغرب يحاول قلب كل شيء بحيث يظهر أن روسيا تنتهج سياسة معادية للفرنسيين وهذا غير واقعي ومضحك. كما يزعم الغرب أن روسيا ساهمت في إضعاف موقف فرنسا في إفريقيا، فيما فرنسا هي التي فقدت مواقعها في إفريقيا بسبب سياستها القائمة على الأساليب والمبادئ الاستعمارية، التي لا يلبي مصالح الدول الإفريقية.

إقرأ المزيد
ما الاستراتيجية التي تحتاجها روسيا في إفريقيا؟
ما الاستراتيجية التي تحتاجها روسيا في إفريقيا؟

وأشار إلى أن فرنسا لم تستطع التعامل مع المشاكل الأمنية ومحاربة الإرهاب في هذه القارة وهذا هو السبب الرئيسي لضعف موقفها هناك.

وشدد على أن الدول الإفريقية ترفض السياسة الفرنسية ليس بسبب روسيا، ولكن لأن فرنسا فقدت سلطتها ونفوذها السياسي والاقتصادي في هذه الدول.

وأوضح أنه نتيجة لذلك فإن الدول الإفريقية تبحث عن شركاء أكثر موثوقية ليس فقط من الناحية السياسية ولكن أيضا من الناحية العسكرية يمكنهم المساعدة في حل المشاكل الأمنية ومحاربة الإرهاب في إفريقيا.

وأضاف أن الدول الغربية بحاجة إلى "إزالة الغمامة عن أعينها، ومشاهدة تشكل نظام جديد للعلاقات الدولية".

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الاقتصادي "روسيا - إفريقيا" في بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات غير المسبوق بين روسيا وبلدان القارة السمراء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا