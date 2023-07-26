"ما بعرف شو عملت".. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها

تداولت وسائل إعلام لبنانية خبرا مفاده أن رجلا أقدم على إطلاق النار على زوجته أثناء نومها مما أدى إلى مقتلها.

وحسب المعلومات فإن بلدة شبطين استيقظت على فاجعة بعد إقدام المواطن ج. ن (مواليد شبطين 1957) على قتل زوجته إ.س. (مواليد 1956)، مستخدما سلاحه الحربي الذي أفرغه في جسدها أثناء نومها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتم توقيف القاتل، ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى البترون.

هذا وأفادت معلومات لقناة الـmtv بأن الرجل يعاني من مشاكل صحية، تجعله غير واع على تصرفاته، وقد اطلق النار في الهواء وعلى زوجته.

ولفتت إلى أن أهالي شبطين أكدوا أن لا مشكلات بين الزوجين وقد نادى الزوج على الجيران بعد إطلاق النار قائلا لهم "ما بعرف شو عملت اطلبوا الصليب الأحمر".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية