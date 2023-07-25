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وسائل إعلام: جريمة قتل بوسط شارع الحمرا في لبنان

مجتمع

وسائل إعلام: جريمة قتل بوسط شارع الحمرا في لبنان
AFP
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رجلا قتل امرأة في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت، حيث أقدم على إطلاق النار عليها وسط الشارع وفرّ إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات فإن المرأة التي قتلت هي زوجة مطلق النار. هذا ولا تزال خلفيات الحادث مجهولة.

المصدر: "ليبانون 24"

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