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السيسي يتوجه إلى بطرسبورغ.. ولقاء مرتقب مع بوتين

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السيسي يتوجه إلى بطرسبورغ.. ولقاء مرتقب مع بوتين
الرئيسان الروسي والمصري
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يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إلى مدينة بطرسبورغ الروسية، لحضور أعمال قمة "روسيا - إفريقيا" الاقتصادية الثانية.

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وصرح أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن القمة تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي الروسية تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وأوضح أن القمة الثانية هذا العام، ستتضمن عقد جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأضاف أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضا لقاء الرئيس المصري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في إطار الروابط الوثيقة بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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