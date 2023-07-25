رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد تعامل الحكومات السابقة بشكل خاطئ مع مصر

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استراتيجية حكومات اليسار السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي في التعامل مع مصر في قضية مقتل جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

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وقالت ميلوني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إن الاستراتيجية التي تبناها اليسار سابقا كانت خاطئة مع مصر، فالموقف المتعالي تجاه الحكومة المصرية يصعب معه الحصول على نتائج.

وأضافت، في إشارة إلى إطلاق سراح باتريك جورج زكي عبر عفو رئاسي مصري، أن "الاختلاف هو أن نهج الحكومة ليس متعاليا على الإطلاق. نتعامل مع بعضنا البعض على قدم المساواة مع الاحترام. أسفر هذا النهج الجديد إلى انفتاح مع مصر".

وبشأن الجدل السياسي الداخلي عقب الافراج عن زكي وعودته إلى إيطاليا لمواصلة الدراسات العليا بجامعة بولونيا، قالت ميلوني: "الجدال لا يهمني فهو يدور حول أي شيء. أنا سعيدة فقط لأن القضية قد تم حلها بالنسبة لزكي ولأولئك الذين تحركوا من أجل إطلاق سراحه". وأضافت: "لا مقايضة من أجل إخلاء سبيله، وسنسعى بنفس الروح إلى الحقيقة والعدالة في قضية ريجيني".

وكانت رئيسة الوزراء قد شكرت في مكالمة هاتفية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصداره العفو عن باتريك زكي، والذي تم، حسب مصادر إيطالية، نتيجة "مفاوضات طويلة ومتواصلة بين الحكومتين الإيطالية والمصرية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية