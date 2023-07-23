وصل إلى إيطاليا.. باتريك زكي المفرج عنه بعفو رئاسي يقرر العودة لمصر (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا فيديو لوصول الناشط المصري، باتريك جورج زكي، الحاصل على الجنسية الإيطالية، حيث تم الإفراج عنه في مصر بقرار من الرئيس السيسي.

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وظهر زكي لحظة مغادرته لمطار بإيطاليا، حيث كان تحت حماية الشرطة، فيما أكد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، سابقا، أن باتريك جورج زكي سيصل إلى مدينة ميلانو عبر رحلة جوية تجارية، وليس على متن طائرة تخصصها له الحكومة الإيطالية.

من جانبه، صرح زكي بأنه سيكون في بولونيا ليلة الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه يخطط لرحلة قصيرة فقط، لكنه بحاجة للعودة إلى مصر لإقامة حفل زفافه في سبتمبر.

وأضاف الناشط المصري أنه يدرس للحصول على الدكتوراه في إيطاليا، ثم سيعود إلى مصر بانتظام، معربا عن امتنانه للدعم الذي قدمه له الشعب الإيطالي.

المصدر: وكالات