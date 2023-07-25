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الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

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الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الثلاثاء عن إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات المستعرة منذ أيام في البلاد.

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وتتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات. وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وقالت الداخلية إنه تم تسجيل 10 وفيات من أفراد الجيش الجزائري، و24 قتيلا من صفوف المدنيبن.

وافادت الداخلية في بيانها بأنه تمت الاستعانة بطائرات "بيرييف 200" التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران، بالإضافة طائرات أخرى مستأجرة.

وسخرت 8 آلاف عون حماية مدنية و529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المواطنين إلى المزيد من الحيطة وتفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية "غير العادية"، والمساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر حرائق الغابات.

المصدر: النهار

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