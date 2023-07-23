الجزائر.. إفراج فوري عن 20 محبوسا نظير نجاحهم في امتحان البكالوريا

استفاد اليوم الأحد، 20 محبوسا من الإفراج الفوري في إطار عفو رئاسي بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في الجزائر، بعد تمكنهم من افتكاك شهادة التعليم الثانوي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المحبوسين الناجحين استفادوا من تقليص كلي للعقوبة، في حين سيستفيد 35 محبوسا آخر من تخفيض جزئي لما تبقى لهم من العقوبة.

وجرى الإفراج عن 70 محبوسا ناجحا، لاستفادتهم من العفو الرئاسي في إطار القانون العام.

وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون يوم 4 يوليو عفوا رئاسيا لفائدة 8537 محبوسا، بمناسبة الذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال والشباب.

المصدر: الرئاسة الجزائرية