3 رؤساء عرب يكشفون عن خطوطهم الجميلة.. شاهد واحكم بنفسك! (فيديو+ صور)

كتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بطاقة شكر بخط رائع، أثارت تفاعل رواد التواصل، وأدخلته في منافسة فنية حامية مع الرئيسين التونسي قيس سعيد، والمصري عبد الفتاح السيسي.

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وكتب تبون في نهاية حواره أمس الجمعة مع قناة "سي سي تي في" الصينية: "خالص الود والتقدير لجمهورية الصين الشعبية رئيسا وحكومة وشعبا".

وختم تبون بذلك زيارة حملت طابعا مهما إلى بكين استمرت 5 أيام، وكانت الأولى لرئيس جزائري للصين منذ 15 عاما.

وأثار جمال خط تبون إعجاب النشطاء، فيما قارن البعض خطه بخط الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللذين سبق أن أثارا التفاعل أيضا على وسائل التواصل بعد انتشار صور وفيديوهات لهما خلال كتابتهما بعض رسائل الشكر.

بخط عربيٍّ رائع ..شاهد ماكتبه رئيس الجمهورية في ختام حواره على قناة "سي-سي-تي في" الصينية pic.twitter.com/FnfCshcmHT — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) July 22, 2023

المصدر: RT