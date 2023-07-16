رسالة بخط السيسي تثير تفاعلا عبر مواقع التواصل.. "يدل على صاحبه"!

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي يكتب رسالة بسجل الزائرين في مستهل زيارته لكينيا، ما أثار تفاعلا حيث علق الناشطون على خط السيسي.

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وفي المنشور لفت فهمي إلى أن السيسي وجه كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وجاء في الرسالة: "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال. وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنيا لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".

وعلق الناشطون على خط السيسي، معتبرين أنه منظم وجميل، وأنه يعبر عن صاحبه!.

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المصدر: RT