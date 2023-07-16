 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل صد هجوم مسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

رسالة بخط السيسي تثير تفاعلا عبر مواقع التواصل.. "يدل على صاحبه"!

أخبار العالم العربي

رسالة بخط السيسي تثير تفاعلا عبر مواقع التواصل..
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voy0

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي يكتب رسالة بسجل الزائرين في مستهل زيارته لكينيا، ما أثار تفاعلا حيث علق الناشطون على خط السيسي.

إقرأ المزيد
الرئاسة المصرية تعلق على بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة
الرئاسة المصرية تعلق على بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

وفي المنشور لفت فهمي إلى أن السيسي وجه كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

وجاء في الرسالة: "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال. وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنيا لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".

وعلق الناشطون على خط السيسي، معتبرين أنه منظم وجميل، وأنه يعبر عن صاحبه!.

رسالة بخط السيسي تثير تفاعلا عبر مواقع التواصل..
فيسبوك

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا