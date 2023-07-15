الرئاسة المصرية تعلق على بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

كشف متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي، رغبة الجانب الإثيوبي المشتركة التقدم تفاوضيا في ملف سد النهضة وموقف مصر الثابت من الملف وهو دعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية وحق مصر في الحياة.

وأكد المستشار فهمي أن موقف مصر الثابت والواضح لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه.

وفي السياق ذاته، عبرت الرئاسة الإثيوبية عن رغبة جادة عندها بالتقدم في ملف مفاوضات السد.

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وأضاف المستشار فهمي في تصريحات تلفزيونية أن "مصر تقدّم ما تستطيع من دعم لكل الدول الإفريقية الشقيقة، وتبني سدا في تنزانيا"، وأردف: "ندعم ذلك ونساعد بكل صدق وإخلاص ورغبة في تحقيق التنمية لأنها تنعكس على الجميع، ونهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، ويجب أن يظل كذلك".

إلى ذلك، لفت إلى أن الجانب الإثيوبي عبّر عن رغبة مشتركة في التقدم في الملف من خلال التفاوض، في إطار زمني محدّد.

وأضاف في هذا الجانب: "تعهدت إثيوبيا بضمان الاحتياجات المائية خلال فترة الملء، من الأفضل للجميع أن توجه مواردها إلى التنمية، والمشاركة في تحقيق التنمية، هناك الكثير ما يمكن نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض، ونتطلع إلى أن ينعكس ذلك على مسار المفاوضات".

المصدر: القاهرة 24