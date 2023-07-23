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الجيش المصري يتدخل لإخماد حرائق الغابات في اليونان

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الجيش المصري يتدخل لإخماد حرائق الغابات في اليونان
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أمرت قيادة الجيش المصري بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك"، مزودة بجميع المعدات والوسائل المتطورة، لمساعدة السلطات اليونانية على إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات.

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وذكرت القوات المسلحة في بيان لها، أن مشاركة الجيش في عملية إخماد النيران في اليونان تأتي تنفيذا بتوجيهات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث "تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليونان".

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني اليوناني عن إرسال تعزيزات أوروبية إلى البلاد للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الشديدة، إذ تشهد اليونان منذ يومين، استمرار الحرائق المهولة التي اندلعت نتيجة موجة الحر والجفاف الشديد، حيث مست عدة مناطق، من بينها منطقة أثينا الكبرى في اليونان يوم الاثنين الماضي.

وأجلت السلطات العديد من السكان، ليطال ذلك المخيمات الصيفية للأطفال في عدة قرى في شرق أثينا، وبالقرب من منتجع لوتراكي الساحلي في غرب العاصمة اليونانية، كما داهمت الحرائق عدة منازل هناك، حسبما أظهر التلفزيون الرسمي.

وبعد فترة ربيع ممطر وبارد نسبيا، تعد هذه هي أول الحرائق الكبيرة التي تشهدها اليونان هذا العام.

المصدر: RT

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