الجيش المصري يعلن مشاركته في إطفاء حرائق قبرص بأمر من السيسي

أعلنت القوات المسلحة المصرية المشاركة في السيطرة على الحرائق المندلعة في غابات قبرص، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقال بيان الجيش المصري: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التي تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرتي هيلكوبتر مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات القبرصية في إخماد الحرائق المندلعة في الجانب الجنوبي لغابات ترودوس القبرصية وجاري التنسيق مع السلطات القبرصية بذات الشأن".

وكانت وزارة الخارجية القبرصية قد أعلنت أن 4 من بين ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح الجزيرة يحملون الجنسية المصرية، ووجهت التعازي لأسر الضحايا والحكومة المصرية.

المصدر: RT