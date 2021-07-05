 
مباشر

الجيش المصري يعلن مشاركته في إطفاء حرائق قبرص بأمر من السيسي

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن مشاركته في إطفاء حرائق قبرص بأمر من السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrhd

أعلنت القوات المسلحة المصرية المشاركة في السيطرة على الحرائق المندلعة في غابات قبرص، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
ما هو سلاح الـ
ما هو سلاح الـ"رب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟ (صور)

وقال بيان الجيش المصري: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التي تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرتي هيلكوبتر مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات القبرصية في إخماد الحرائق المندلعة في الجانب الجنوبي لغابات ترودوس القبرصية وجاري التنسيق مع السلطات القبرصية بذات الشأن".

وكانت وزارة الخارجية القبرصية قد أعلنت أن 4 من بين ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح الجزيرة يحملون الجنسية المصرية، ووجهت التعازي لأسر الضحايا والحكومة المصرية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا